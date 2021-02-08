新發展區可塑性高 首盤高開試水溫 名家專欄 07:00 2021/02/08 分享： 發展商趕在春節前開價，觀塘安峯貼市價推出，作為區內首個樓盤，定價未有低開「搶灘」，反映未來私樓供應減少，發展商推盤策略傾向價量兼備。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 2021/01/26 麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 最新專欄文章 專家樓論 - 股市帶動樓市走多遠？ 今日 股市帶動樓市走多遠？ 專家樓論 - 股市財富效應加速樓市復甦? 2021/02/06 股市財富效應加速樓市復甦? 專家樓論 - 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 專家樓論 - 人口密度推算 哪一區疫情高危 2021/02/05 人口密度推算 哪一區疫情高危 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 一手市場 發展商 觀塘區 華懋 安峯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入