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新發展區可塑性高    首盤高開試水溫

名家專欄 07:00 2021/02/08

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發展商趕在春節前開價，觀塘安峯貼市價推出，作為區內首個樓盤，定價未有低開「搶灘」，反映未來私樓供應減少，發展商推盤策略傾向價量兼備。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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