歐盟「狗急跳牆」 抗疫糊塗帳添一筆 名家專欄 2021/02/08 分享： 歐盟上周宣布限制新冠疫苗出口，備受千夫所指，甚至被斥等同「疫苗民族主義」。今次歐盟「狗急跳牆」，可謂為他們整個抗疫工程的糊塗帳，再添一筆。 雖然歐盟向6間藥廠訂購合共20億劑疫苗，但訂得太遲，卻是人所共 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 接種疫苗進展快 世衞眼中成罪過？ 2021/02/05 接種疫苗進展快 世衞眼中成罪過？ 國金札記 - 澳洲Google相爭 Bing漁人得利？ 2021/02/04 澳洲Google相爭 Bing漁人得利？ 國金札記 - 白宮新人舊作風 美國優先誰受惠 2021/02/03 白宮新人舊作風 美國優先誰受惠 國金札記 - 奧運精英先打疫苗 非不為也實不能也 2021/02/02 奧運精英先打疫苗 非不為也實不能也 國金札記 - 美散戶「挾爆」大鱷 後續劇情惹爭議 2021/02/01 美散戶「挾爆」大鱷 後續劇情惹爭議 中國 美國 政治 英國 口罩 疫苗 歐盟 脫歐 法國 意大利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入