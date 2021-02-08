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歐盟「狗急跳牆」 抗疫糊塗帳添一筆

名家專欄 2021/02/08

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歐盟上周宣布限制新冠疫苗出口，備受千夫所指，甚至被斥等同「疫苗民族主義」。今次歐盟「狗急跳牆」，可謂為他們整個抗疫工程的糊塗帳，再添一筆。

雖然歐盟向6間藥廠訂購合共20億劑疫苗，但訂得太遲，卻是人所共

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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