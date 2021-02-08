  • 23°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算

名家專欄 13:43 2021/02/08

分享：

本港新股IPO熱潮愈演愈烈，股民過去兩個月認購熱門新股IPO接連報捷。新股認購人數接連逾百萬創新高，不單「一手黨」一股難求，借孖展認購「食白果」風險亦大增，令一眾股民對於是否及如何入飛認購熱爆新股諾輝健康   （新上市編號：06606） 陷於腦交戰。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去
今日
壞消息當好消息 港股差不到哪裏去
透視中港美 - 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響
2021/02/06
美資「快手」賺大錢 金融戰難打響
【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示
2021/02/05
【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示
透視中港美 - 快手揸穩過肥年 京東健康翻版
2021/02/05
快手揸穩過肥年 京東健康翻版
【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢
2021/02/04
【快手上市】快手勢速入MSCI、國指、科指 望複製京東健康升勢
諾輝健康—B（06606） 生物科技 集資 IPO 孖展

下一篇文章

新發展區可塑性高 首盤高開試水溫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版