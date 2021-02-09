新股搵食漸難 諾輝孖展費思量

本港新股IPO熱潮愈演愈烈，股民過去兩個月認購熱門新股IPO接連報捷。新股認購人數接連錄逾百萬創新高，不單「一手黨」一股難求，借孖展認購「食白果」風險亦大增，令一眾股民對於是否借孖展大額認購熱爆新股諾

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