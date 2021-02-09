新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 名家專欄 2021/02/09 分享： 本港新股IPO熱潮愈演愈烈，股民過去兩個月認購熱門新股IPO接連報捷。新股認購人數接連錄逾百萬創新高，不單「一手黨」一股難求，借孖展認購「食白果」風險亦大增，令一眾股民對於是否借孖展大額認購熱爆新股諾 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 希望教育破頂 收購拓展校網 今日 希望教育破頂 收購拓展校網 信達生物看俏 藥品陸續上市 今日 信達生物看俏 藥品陸續上市 最新專欄文章 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 2021/02/08 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 透視中港美 - 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 2021/02/08 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 透視中港美 - 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 2021/02/06 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 2021/02/05 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 透視中港美 - 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 2021/02/05 快手揸穩過肥年 京東健康翻版 IPO 港股 醫藥股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入