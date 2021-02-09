創維估值便宜 家電旺助增長 名家專欄 2021/02/09 分享： 送鼠迎牛倒數，國企指數繼續震盪，但農曆年前後仍有衝擊萬二點的機會，股份方面依然跟着政策走，尤其家電下鄉、中國跟東盟RCEP等，有助家電股今年繼續擴張，追家電股落後可考慮創維集團（00751）。 政策賣點 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 蒙牛PE偏低 今年超高增長 2021/02/06 蒙牛PE偏低 今年超高增長 中字股實力談 - 聯塑又平又正 管道需求穩增 2021/02/05 聯塑又平又正 管道需求穩增 中字股實力談 - 彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期 2021/02/04 彩虹太陽能可買 光伏玻璃收成期 中字股實力談 - 威高破位追落後 醫療器械市場俏 2021/02/03 威高破位追落後 醫療器械市場俏 中字股實力談 - 百勝趁平買 餐飲已復甦 2021/02/02 百勝趁平買 餐飲已復甦 創維集團（00751） TCL電子（01070） 海信家電（00921） 藍月亮集團（06993） 彩虹新能源（00438） 家電股 家電 中國 關稅 習近平 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入