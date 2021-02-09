創維估值便宜 家電旺助增長

送鼠迎牛倒數，國企指數繼續震盪，但農曆年前後仍有衝擊萬二點的機會，股份方面依然跟着政策走，尤其家電下鄉、中國跟東盟RCEP等，有助家電股今年繼續擴張，追家電股落後可考慮創維集團（00751）。

政策賣點

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