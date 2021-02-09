防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 國際 16:36 2021/02/09 分享： 數字不會騙人，血淋淋的數字，是英國抗疫工作失敗的最強力證據。看看各國確診數字及累計死亡人數，英國以390萬宗及11萬死冠絕歐洲，排第二的法國累計330萬宗個案，不到8萬人死。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 2021/02/08 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 最新專欄文章 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 2021/02/08 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 疫情 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入