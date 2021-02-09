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防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓

國際 16:36 2021/02/09

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數字不會騙人，血淋淋的數字，是英國抗疫工作失敗的最強力證據。看看各國確診數字及累計死亡人數，英國以390萬宗及11萬死冠絕歐洲，排第二的法國累計330萬宗個案，不到8萬人死。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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