兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 名家專欄 17:27 2021/02/09 分享： 全球疫情確診個案增速逐步放緩，本港樓市亦明顯漸轉暢旺，全新盤以至餘貨項目銷情同樣理想，主要受到兩道力推動，包括用家擔心樓價重拾升勢，而加快入市決定；同時投資者亦因資金充裕，而投放資金入物業市場。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 新盤旺勢 有望延至春節後 2021/02/01 新盤旺勢 有望延至春節後 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓落成量 40年高山低谷 今日 私樓落成量 40年高山低谷 專家樓論 - 新發展區可塑性高 首盤高開試水溫 2021/02/08 新發展區可塑性高 首盤高開試水溫 專家樓論 - 股市帶動樓市走多遠？ 2021/02/08 股市帶動樓市走多遠？ 專家樓論 - 股市財富效應加速樓市復甦? 2021/02/06 股市財富效應加速樓市復甦? 專家樓論 - 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 物業市場 一手市場 樓價 帝御‧嵐天 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入