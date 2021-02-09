兩道力量推動 新盤旺丁又旺財

全球疫情確診個案增速逐步放緩，本港樓市亦明顯漸轉暢旺，全新盤以至餘貨項目銷情同樣理想，主要受到兩道力推動，包括用家擔心樓價重拾升勢，而加快入市決定；同時投資者亦因資金充裕，而投放資金入物業市場。

...