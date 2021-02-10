【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 名家專欄 13:05 2021/02/10 分享： 農曆新年A股長假前北水缺席，毋損港股歲晚再闖3萬關強勢。恒指今早兩度試穿3萬點大關。港股升逾並不限於龍頭科技股，重磅藍籌股全綫向上，追縱恒指的盈富基金 （02800） 成交大增，處處可見外資追入手影。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 2021/02/09 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 2021/02/08 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 透視中港美 - 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 2021/02/08 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 透視中港美 - 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 2021/02/06 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 2021/02/05 【快手上市】快手半日爆升1.6倍 美資股東勁賺的啟示 中國 亞洲 成交 通脹 美股 經濟 A股 港股 ETF 市盈率 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入