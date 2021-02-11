金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 名家專欄 2021/02/11 分享： 農曆新年A股長假前北水缺席，無損港股歲晚再闖3萬關強勢。港股升勢並不限於龍頭科技股，重磅藍籌股全綫向上，追蹤恒指的盈富基金（02800）成交大增，處處可見外資追入手影。 值得注意的是，大市昨成交近 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 Vesync盈利暴增 疫市大贏家 今日 Vesync盈利暴增 疫市大贏家 泡泡瑪特Sell潮物 盲盒吸年輕客 今日 泡泡瑪特Sell潮物 盲盒吸年輕客 最新專欄文章 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 2021/02/10 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 透視中港美 - 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 2021/02/09 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 2021/02/08 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 透視中港美 - 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 2021/02/08 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 透視中港美 - 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 2021/02/06 美資「快手」賺大錢 金融戰難打響 港股 美股 農曆新年 疫情 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入