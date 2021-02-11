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金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐

名家專欄 2021/02/11

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農曆新年A股長假前北水缺席，無損港股歲晚再闖3萬關強勢。港股升勢並不限於龍頭科技股，重磅藍籌股全綫向上，追蹤恒指的盈富基金（02800）成交大增，處處可見外資追入手影。

值得注意的是，大市昨成交近

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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