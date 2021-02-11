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科網熱潮催生超級富豪 造就山頂地王誕生

名家專欄 10:00 2021/02/11

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九倉（00004）組財團以新高價樓面地價，再奪山頂文輝道豪宅地，反映發展商對超級豪宅前景投下信心一票，除了看好「賣一塊少一塊」的極罕豪宅地段外，亦看好科網熱潮下催生大量內地超級富豪。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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