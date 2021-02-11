科網熱潮催生超級富豪 造就山頂地王誕生 名家專欄 10:00 2021/02/11 分享： 九倉（00004）組財團以新高價樓面地價，再奪山頂文輝道豪宅地，反映發展商對超級豪宅前景投下信心一票，除了看好「賣一塊少一塊」的極罕豪宅地段外，亦看好科網熱潮下催生大量內地超級富豪。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 賣地收入 大失預算 2021/01/26 賣地收入 大失預算 政府缺地 發展商重投補地價增土儲 2020/11/13 政府缺地 發展商重投補地價增土儲 啟德地 就快用完了 2020/12/30 啟德地 就快用完了 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 最新專欄文章 專家樓論 - 縮減樓面潮 甲廈租金續受壓 今日 縮減樓面潮 甲廈租金續受壓 專家樓論 - 凶宅獲承接 後市有啟示？ 2021/02/10 凶宅獲承接 後市有啟示？ 專家樓論 - 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 2021/02/09 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 專家樓論 - 私樓落成量 40年高山低谷 2021/02/09 私樓落成量 40年高山低谷 專家樓論 - 新發展區可塑性高 首盤高開試水溫 2021/02/08 新發展區可塑性高 首盤高開試水溫 賣地 發展商 豪宅 山頂 富豪 地產 物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入