Tesla染指比特幣 驚嚇多於驚喜？ 名家專欄 2021/02/11 分享： 電動車製造商Tesla（美：TSLA）日前再有破格搞作，宣布接受比特幣（bitcoin）為支付方式，並大手入貨，帶動幣價扶搖直上，曾升至逾4.8萬美元的新高。惟對Tesla投資者來講，這恐怕是驚嚇多於 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 英抗疫工作失敗 政府難辭其咎 2021/02/10 英抗疫工作失敗 政府難辭其咎 國金札記 - 前美卿離世 傳統共和黨政客退潮 2021/02/09 前美卿離世 傳統共和黨政客退潮 國金札記 - 歐盟「狗急跳牆」 抗疫糊塗帳添一筆 2021/02/08 歐盟「狗急跳牆」 抗疫糊塗帳添一筆 國金札記 - 接種疫苗進展快 世衞眼中成罪過？ 2021/02/05 接種疫苗進展快 世衞眼中成罪過？ 國金札記 - 澳洲Google相爭 Bing漁人得利？ 2021/02/04 澳洲Google相爭 Bing漁人得利？ 美元 基金 債券 遊戲 Twitter 電動車 Tesla 會計 IB 馬斯克 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入