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法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？

國際 18:10 2021/02/15

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近期重磅國際關係新聞不是中美角力就是疫苗供應，歐洲方面有條消息毫不起眼，但含義可謂非常巨大︰法國與波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛舉行「3+1」外長對話。所謂小個子也能穿大衣，波的三小國力量在國際間可以忽略，卻成為中美歐暗戰場所，更擋在了歐洲戰略轉型路上。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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