法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 國際 18:10 2021/02/15 分享： 近期重磅國際關係新聞不是中美角力就是疫苗供應，歐洲方面有條消息毫不起眼，但含義可謂非常巨大︰法國與波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛舉行「3+1」外長對話。所謂小個子也能穿大衣，波的三小國力量在國際間可以忽略，卻成為中美歐暗戰場所，更擋在了歐洲戰略轉型路上。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 最新專欄文章 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 2021/02/08 【新冠疫苗】英國領先歐洲 證明活得比你好 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 外交 中歐關係 馬克龍 拉脫維亞 愛沙尼亞 立陶宛 波羅的海 法國 俄羅斯 白俄羅斯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入