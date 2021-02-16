金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港

港股今日農曆年長假後復市，承接新春期間美股外圍續創新高強勢，港股牛年首日紅盤高開機會甚高。

美股外圍充斥樂觀情緒，內地續為北水湧港開綠燈，港股牛年隨時再現沖天牛氣。

金牛有往績 北水再助燃

港股牛年大旺有先

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