金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 名家專欄 2021/02/16 分享： 港股今日農曆年長假後復市，承接新春期間美股外圍續創新高強勢，港股牛年首日紅盤高開機會甚高。 美股外圍充斥樂觀情緒，內地續為北水湧港開綠燈，港股牛年隨時再現沖天牛氣。 金牛有往績 北水再助燃 港股牛年大旺有先 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 2021/02/11 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 2021/02/10 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 透視中港美 - 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 2021/02/09 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 2021/02/08 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 透視中港美 - 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 2021/02/08 壞消息當好消息 港股差不到哪裏去 經濟 港股 A股 新經濟股 指數換馬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入