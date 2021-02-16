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多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭

名家專欄 07:00 2021/02/16

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踏入牛年新盤馬不停蹄加快推售，新盤戰加劇，短期人市區將有4個全新樓盤推售搶客，如多盤能夠熱賣從而帶動入市氣氛，將進一步刺激樓市加快復甦。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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