多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 名家專欄 07:00 2021/02/16 分享： 踏入牛年新盤馬不停蹄加快推售，新盤戰加劇，短期人市區將有4個全新樓盤推售搶客，如多盤能夠熱賣從而帶動入市氣氛，將進一步刺激樓市加快復甦。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 2021/02/09 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 2021/02/11 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 最新專欄文章 專家樓論 - 牛年樓市必大波動？ 今日 牛年樓市必大波動？ 專家樓論 - 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 2021/02/11 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 專家樓論 - 科網熱潮催生超級富豪 造就山頂地王誕生 2021/02/11 科網熱潮催生超級富豪 造就山頂地王誕生 專家樓論 - 縮減樓面潮 甲廈租金續受壓 2021/02/11 縮減樓面潮 甲廈租金續受壓 專家樓論 - 凶宅獲承接 後市有啟示？ 2021/02/10 凶宅獲承接 後市有啟示？ 一手市場 拆息 發展商 量化寬鬆 農曆新年 馬鞍山 Silversands 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入