港府今天將公布，年初七「人日」（18日）起放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。據知，新冠肺炎新增確診數字雖然昨日跌至單位數，但市民於農曆新年期間聚會多，港府不敢掉以輕心，一些高危處所仍未能復業。

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