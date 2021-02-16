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「人日」寬晚市堂食 美容戲院復業

科興料快交更多數據 望可加速審批

名家專欄 2021/02/16

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港府今天將公布，年初七「人日」（18日）起放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。據知，新冠肺炎新增確診數字雖然昨日跌至單位數，但市民於農曆新年期間聚會多，港府不敢掉以輕心，一些高危處所仍未能復業。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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