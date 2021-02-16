「人日」寬晚市堂食 美容戲院復業 科興料快交更多數據 望可加速審批 名家專欄 2021/02/16 分享： 港府今天將公布，年初七「人日」（18日）起放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。據知，新冠肺炎新增確診數字雖然昨日跌至單位數，但市民於農曆新年期間聚會多，港府不敢掉以輕心，一些高危處所仍未能復業。 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 接種中心聘護士 時薪最高300元 今日 接種中心聘護士 時薪最高300元 以色列：打2劑輝瑞疫苗 感染率降94% 今日 以色列：打2劑輝瑞疫苗 感染率降94% 最新專欄文章 有政戲 - 建制政黨無開價 預算案派錢無望？ 2021/02/10 建制政黨無開價 預算案派錢無望？ 有政戲 - 年初七有望寬堂食 美容院戲院重開 2021/02/09 年初七有望寬堂食 美容院戲院重開 有政戲 - 專家本周審批科興 會否開綠燈？ 2021/02/08 專家本周審批科興 會否開綠燈？ 有政戲 - 林鄭5大立法 愛國聯合陣綫現雛形？ 2021/02/05 林鄭5大立法 愛國聯合陣綫現雛形？ 有政戲 - 愛國者治港 李慧琼成特首黑馬？ 2021/02/04 愛國者治港 李慧琼成特首黑馬？ 傅流螢 疫情 新冠肺炎 疫苗 限聚令 以色列 塞浦路斯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入