【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 名家專欄 13:41 2021/02/16 分享： 港股牛市首日紅盤高開，恒指半日勁升逾540點或1.8%，升越30,700點見逾兩年半高位。在環球疫情回落、經濟復甦憧憬，銀行、資源等舊經濟股普遍向好，打破近日集中由龍頭新經濟股領漲局面，惟大牛市未必人人受惠。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 今日 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 透視中港美 - 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 2021/02/11 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 2021/02/10 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 透視中港美 - 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 2021/02/09 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 2021/02/08 【新股IPO】熱門新股揾食難度增 孖展認購諾輝隨時失預算 新經濟股 概念 恒生指數 A股 港股 新經濟 IPO 集資 孖展 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入