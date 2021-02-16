【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度

港股牛市首日紅盤高開，恒指半日勁升逾540點或1.8%，升越30,700點見逾兩年半高位。在環球疫情回落、經濟復甦憧憬，銀行、資源等舊經濟股普遍向好，打破近日集中由龍頭新經濟股領漲局面，惟大牛市未必人人受惠。

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