丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 國際 16:38 2021/02/16 分享： 環球相繼展開新冠疫苗的接種計劃，加上多個發達國已經預訂足夠全國民眾接種的新冠疫苗數量，令「疫苗護照」（vaccine passport）近期成為各界熱烈討論的議題，甚至變成一場哪國能夠解除封鎖措施，就有望率先走出經濟低谷的競賽。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 最新專欄文章 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 英國疫苗接種領先歐洲 證明活得比你好 2021/02/08 英國疫苗接種領先歐洲 證明活得比你好 疫苗 丹麥 出入境管制 貿易 旅遊行業 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入