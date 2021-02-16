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丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷

國際 16:38 2021/02/16

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環球相繼展開新冠疫苗的接種計劃，加上多個發達國已經預訂足夠全國民眾接種的新冠疫苗數量，令「疫苗護照」（vaccine passport）近期成為各界熱烈討論的議題，甚至變成一場哪國能夠解除封鎖措施，就有望率先走出經濟低谷的競賽。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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