網購已成大勢 電商稅救不了實體店 國際 16:05 2021/02/17 分享： 新冠病毒疫情下，英國政府的救市停不了，但防疫禁令下，打工一族上班也有困難，手停口停，小商戶更生意慘淡。派糖式救市措施力度稍為減弱，財相辛偉誠（Rishi Sunak）便要面對鋪天蓋地批評，節流政治上難度太高，但財赤愈來愈高，似乎只有有開源是可行，英國政府近期不斷放風加稅，劍指電商行業。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 英國疫苗接種領先歐洲 證明活得比你好 2021/02/08 英國疫苗接種領先歐洲 證明活得比你好 最新專欄文章 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 網上購物 疫情 政治 經濟 英國 新冠肺炎 Amazon Deliveroo 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入