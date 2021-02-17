網購已成大勢 電商稅救不了實體店

新冠病毒疫情下，英國政府的救市停不了，但防疫禁令下，打工一族上班也有困難，手停口停，小商戶更生意慘淡。派糖式救市措施力度稍為減弱，財相辛偉誠（Rishi Sunak）便要面對鋪天蓋地批評，節流政治上難度太高，但財赤愈來愈高，似乎只有有開源是可行，英國政府近期不斷放風加稅，劍指電商行業。

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