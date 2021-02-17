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業主蝕讓賣樓 未必代表抵買

名家專欄 10:00 2021/02/17

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農曆新年一向是新盤銷售的黃金檔期，發展商往往趁節日期間加送優惠吸客，由於一手新例生效後，發展商每次加送優惠均需要更新價單位或暫停銷售，個別項目則透過地產代理提供優惠回贈方式，跳過新例的規管，至今仍然困擾樓市，令市場人士容易錯誤解讀成交訊息。

...

欄名 : 樓市分析

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