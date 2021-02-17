業主蝕讓賣樓 未必代表抵買 名家專欄 10:00 2021/02/17 分享： 農曆新年一向是新盤銷售的黃金檔期，發展商往往趁節日期間加送優惠吸客，由於一手新例生效後，發展商每次加送優惠均需要更新價單位或暫停銷售，個別項目則透過地產代理提供優惠回贈方式，跳過新例的規管，至今仍然困擾樓市，令市場人士容易錯誤解讀成交訊息。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓按走勢 愈借愈大 2021/01/28 樓按走勢 愈借愈大 業主都要多做功課 2021/02/01 業主都要多做功課 股市帶動樓市走多遠？ 2021/02/08 股市帶動樓市走多遠？ 最新專欄文章 牛年新盤運程 發展商會否對牛彈琴？ 2021/02/16 牛年新盤運程 發展商會否對牛彈琴？ 基金儲足彈藥開始掃貨？ 2021/02/10 基金儲足彈藥開始掃貨？ 落成量急增 租金下跌訊號？ 2021/02/09 落成量急增 租金下跌訊號？ 失業失物業 2021/02/07 失業失物業 世界大趨勢 疫情下樓價升多於跌 2021/02/05 世界大趨勢 疫情下樓價升多於跌 二手市場 發展商 地產代理 額外印花稅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入