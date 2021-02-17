新股市場A股化 名家專欄 2021/02/17 分享： 港股牛市首日紅盤高開，恒指勁升逾570點或1.9%，升越30700點見逾兩年半高位。在環球疫情回落、經濟復甦憧憬下，銀行、資源等舊經濟股普遍向好，打破近日集中由龍頭新經濟股壟斷局面，惟大牛市卻非人人大 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里追落後 增長不輸蝕 今日 阿里追落後 增長不輸蝕 舜宇值得買 出貨量勁升 今日 舜宇值得買 出貨量勁升 最新專欄文章 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 2021/02/16 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 透視中港美 - 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 2021/02/16 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 透視中港美 - 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 2021/02/11 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 2021/02/10 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 透視中港美 - 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 2021/02/09 新股搵食漸難 諾輝孖展費思量 中國 經濟 香港 人民幣 A股 IPO 新經濟 集資 新經濟股 互聯互通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入