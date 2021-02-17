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新股市場A股化

名家專欄 2021/02/17

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港股牛市首日紅盤高開，恒指勁升逾570點或1.9%，升越30700點見逾兩年半高位。在環球疫情回落、經濟復甦憧憬下，銀行、資源等舊經濟股普遍向好，打破近日集中由龍頭新經濟股壟斷局面，惟大牛市卻非人人大

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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