港股牛市首日紅盤高開，恒指勁升逾570點或1.9%，升越30700點見逾兩年半高位。在環球疫情回落、經濟復甦憧憬下，銀行、資源等舊經濟股普遍向好，打破近日集中由龍頭新經濟股壟斷局面，惟大牛市卻非人人大

...