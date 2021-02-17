長者打疫苗 兩名陪同可同場接種 科興復必泰疫苗 料月底前都可供港 名家專欄 2021/02/17 分享： 香港將開打疫苗！剛獲港府專家委員會開綠燈的科興疫苗，預料與另一新冠疫苗復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗，都可於本月底前抵港。消息指，為了鼓勵及方便長者打疫苗，兩名陪同者可以同場接種。 參考長者換 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 科興疫苗 專家委會薦准緊急用 今日 科興疫苗 專家委會薦准緊急用 最新專欄文章 有政戲 - 「人日」寬晚市堂食 美容戲院復業 2021/02/16 「人日」寬晚市堂食 美容戲院復業 有政戲 - 建制政黨無開價 預算案派錢無望？ 2021/02/10 建制政黨無開價 預算案派錢無望？ 有政戲 - 年初七有望寬堂食 美容院戲院重開 2021/02/09 年初七有望寬堂食 美容院戲院重開 有政戲 - 專家本周審批科興 會否開綠燈？ 2021/02/08 專家本周審批科興 會否開綠燈？ 有政戲 - 林鄭5大立法 愛國聯合陣綫現雛形？ 2021/02/05 林鄭5大立法 愛國聯合陣綫現雛形？ 傅流螢 疫苗 疫情 新冠肺炎 陳肇始 聶德權 科興制藥（滬：688136） BioNTech（美：BNTX） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入