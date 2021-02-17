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長者打疫苗 兩名陪同可同場接種

科興復必泰疫苗 料月底前都可供港

名家專欄 2021/02/17

分享：

香港將開打疫苗！剛獲港府專家委員會開綠燈的科興疫苗，預料與另一新冠疫苗復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗，都可於本月底前抵港。消息指，為了鼓勵及方便長者打疫苗，兩名陪同者可以同場接種。

參考長者換

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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