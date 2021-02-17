香港將開打疫苗！剛獲港府專家委員會開綠燈的科興疫苗，預料與另一新冠疫苗復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗，都可於本月底前抵港。消息指，為了鼓勵及方便長者打疫苗，兩名陪同者可以同場接種。

參考長者換

...