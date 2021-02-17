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【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂

名家專欄 13:14 2021/02/17

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港股牛年強勢持續，恒指昨大升逾570點後，今早先跌後穩，半日倒升近200點。投資情緒充斥樂觀情緒，並非港股獨有現象，環球投資市場上幾乎所有風險偏好指標，均顯示資金全面進入risk on模式，加上北水湧港不斷，港股大有機會再創新高。

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欄名 : 透視中港美

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