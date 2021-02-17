【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 名家專欄 13:14 2021/02/17 分享： 港股牛年強勢持續，恒指昨大升逾570點後，今早先跌後穩，半日倒升近200點。投資情緒充斥樂觀情緒，並非港股獨有現象，環球投資市場上幾乎所有風險偏好指標，均顯示資金全面進入risk on模式，加上北水湧港不斷，港股大有機會再創新高。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 新股市場A股化 今日 新股市場A股化 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 2021/02/16 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 透視中港美 - 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 2021/02/16 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 透視中港美 - 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 2021/02/11 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 2021/02/10 【港股牛市】外資掃貨填北水空缺 港股年尾再闖3萬關 美國 亞洲 經濟 新興市場 美股 港股 基金 商品 虛擬貨幣 銀行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入