英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？

英國向來是港人升學及移民熱門目的地，加上放寬英國國民海外（BNO）護照持有人的移民資格，移民英國成為港人熱話。惟移民英國，近期再增添一個潛在稅務陷阱，英國政府因疫情開支大增，正千方百計開拓財源，相當積極研究徵收富豪稅。

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