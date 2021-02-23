英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 國際 16:05 2021/02/23 分享： 英國向來是港人升學及移民熱門目的地，加上放寬英國國民海外（BNO）護照持有人的移民資格，移民英國成為港人熱話。惟移民英國，近期再增添一個潛在稅務陷阱，英國政府因疫情開支大增，正千方百計開拓財源，相當積極研究徵收富豪稅。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國4人無申報由高危地區入境 重罰11萬 2021/02/17 英國4人無申報由高危地區入境 重罰11萬 【輝瑞疫苗】日本展開接種計劃 4萬名醫護優先打 2021/02/17 【輝瑞疫苗】日本展開接種計劃 4萬名醫護優先打 哈里梅根接受奧花雲費訪問 或被褫奪王室特權 2021/02/17 哈里梅根接受奧花雲費訪問 或被褫奪王室特權 印度確診離奇回落 專家料或已達群體免疫 2021/02/17 印度確診離奇回落 專家料或已達群體免疫 北韓李雪主逾一年來首次露面 與金正恩睇騷 2021/02/17 北韓李雪主逾一年來首次露面 與金正恩睇騷 最新專欄文章 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 財富及退休規劃 移民 疫情 政治 稅改 稅務 馬化騰 巴菲特 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入