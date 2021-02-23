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英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？

國際 16:05 2021/02/23

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英國向來是港人升學及移民熱門目的地，加上放寬英國國民海外（BNO）護照持有人的移民資格，移民英國成為港人熱話。惟移民英國，近期再增添一個潛在稅務陷阱，英國政府因疫情開支大增，正千方百計開拓財源，相當積極研究徵收富豪稅。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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