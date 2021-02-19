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英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？

國際 16:05 2021/02/19

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英國王室一向不會干預政治，但英女王及王儲查理斯早前捲入干政醜聞，被指事先對約1,000多項法案作審查，才把法案交給英國國會審議。加上哈里王子夫婦淡出王室、安德魯王子被指控牽涉性醜聞等事件，都令英國王室近年面對不少輿論壓力。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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