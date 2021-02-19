英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 國際 16:05 2021/02/19 分享： 英國王室一向不會干預政治，但英女王及王儲查理斯早前捲入干政醜聞，被指事先對約1,000多項法案作審查，才把法案交給英國國會審議。加上哈里王子夫婦淡出王室、安德魯王子被指控牽涉性醜聞等事件，都令英國王室近年面對不少輿論壓力。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【英國王室】哈里梅根情人節公布喜訊 懷有第2胎 2021/02/15 【英國王室】哈里梅根情人節公布喜訊 懷有第2胎 英國王室被指秘密審查法案 禁查理斯領地居民購屋權 2021/02/10 英國王室被指秘密審查法案 禁查理斯領地居民購屋權 衛報：英國王室曾秘密審查過千項法案 才交國會審議 2021/02/09 衛報：英國王室曾秘密審查過千項法案 才交國會審議 【英國王室】英女王據報擬隱藏個人資產 白金漢宮：報道失實 2021/02/08 【英國王室】英女王據報擬隱藏個人資產 白金漢宮：報道失實 【英國王室】哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長 2021/02/08 【英國王室】哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長 最新專欄文章 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 2021/01/22 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 2021/01/08 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 政治 皇室 醜聞 哈里王子 查理斯 英女皇 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入