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有了「疫苗護照」 就可安心出行？

國際 16:05 2021/02/18

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日前談及「疫苗護照」是大勢所趨，尤其是涉及出入國境時，而丹麥極大機會搶先本月底推出下，勢成西方各國注視的焦點。然而，這本虛擬「疫苗護照」如須於國際間廣泛使用，包括各國之間如何互認，日後難免會面臨種種難題，甚至需要經過一番討價還價。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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