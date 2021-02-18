有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 國際 16:05 2021/02/18 分享： 日前談及「疫苗護照」是大勢所趨，尤其是涉及出入國境時，而丹麥極大機會搶先本月底推出下，勢成西方各國注視的焦點。然而，這本虛擬「疫苗護照」如須於國際間廣泛使用，包括各國之間如何互認，日後難免會面臨種種難題，甚至需要經過一番討價還價。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 最新專欄文章 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 疫苗 旅遊行業 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入