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新盤入伙潮殺到  租盤選擇更多

名家專欄 08:00 2021/02/18

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政府早年在數個新發展區大幅增加土地供應，隨著這些項目即將落成，今年單計將軍澳區便有超過4,000伙落成，將為區內提供大量租盤供應，相信會為有意租樓的人士提供不少平價選擇。

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欄名 : 樓市分析

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