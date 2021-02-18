新盤入伙潮殺到 租盤選擇更多 名家專欄 08:00 2021/02/18 分享： 政府早年在數個新發展區大幅增加土地供應，隨著這些項目即將落成，今年單計將軍澳區便有超過4,000伙落成，將為區內提供大量租盤供應，相信會為有意租樓的人士提供不少平價選擇。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 兩房價租三房 租金跌未停 2020/12/09 兩房價租三房 租金跌未停 服務式住宅 租金跌足7季 2021/01/07 服務式住宅 租金跌足7季 落成量急增 租金下跌訊號？ 2021/02/09 落成量急增 租金下跌訊號？ 最新專欄文章 業主蝕讓賣樓 未必代表抵買 2021/02/17 業主蝕讓賣樓 未必代表抵買 牛年新盤運程 發展商會否對牛彈琴？ 2021/02/16 牛年新盤運程 發展商會否對牛彈琴？ 基金儲足彈藥開始掃貨？ 2021/02/10 基金儲足彈藥開始掃貨？ 落成量急增 租金下跌訊號？ 2021/02/09 落成量急增 租金下跌訊號？ 失業失物業 2021/02/07 失業失物業 一手市場 土地供應 落成量 大埔 啟德 將軍澳 逸瓏灣8 嘉峯匯 MONTARA 康城 THE LOHAS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入