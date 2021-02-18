環球資金齊Risk On 港股新高在後頭

港股牛年強勢持續，恒指昨先跌後穩，收市倒升逾300點，一舉衝越31000點關口。投資市場充斥樂觀情緒，並非港股獨有現象，環球市場上幾乎所有風險偏好指標，均指向資金進入risk on模式，加上北水湧港不

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