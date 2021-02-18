環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 名家專欄 2021/02/18 分享： 港股牛年強勢持續，恒指昨先跌後穩，收市倒升逾300點，一舉衝越31000點關口。投資市場充斥樂觀情緒，並非港股獨有現象，環球市場上幾乎所有風險偏好指標，均指向資金進入risk on模式，加上北水湧港不 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 融創服務可買 盈利高速增長 今日 融創服務可買 盈利高速增長 京東估值提升 分拆業務上市 今日 京東估值提升 分拆業務上市 最新專欄文章 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 2021/02/17 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 透視中港美 - 新股市場A股化 2021/02/17 新股市場A股化 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 2021/02/16 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 透視中港美 - 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 2021/02/16 金牛開局勢旺 北水蓄勢再湧港 透視中港美 - 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 2021/02/11 金髮女孩惹憧憬 港股歲晚不收爐 經濟 美國 美元 港股 美股 疫苗 通脹 新經濟股 虛擬貨幣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入