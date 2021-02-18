平保可見百元 盈利好過預期 名家專欄 2021/02/18 分享： 國企指數昨日升越12200點，內地股市明日復市勢開紅盤，預期A股繼續尋頂，內險股和證券股昨日已見蠢動。平安保險（02318）去年盈利好過市場預期，未來盈利複合增長可保雙位數增長下，有望追落後重見紅底股 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 海通平通街 今年追落後 2021/02/17 海通平通街 今年追落後 中字股實力談 - 敏實牛年轉運 新能源車帶挈 2021/02/11 敏實牛年轉運 新能源車帶挈 中字股實力談 - 中建材價格殘 水泥業穩增長 2021/02/10 中建材價格殘 水泥業穩增長 中字股實力談 - 創維估值便宜 家電旺助增長 2021/02/09 創維估值便宜 家電旺助增長 中字股實力談 - 蒙牛PE偏低 今年超高增長 2021/02/06 蒙牛PE偏低 今年超高增長 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 中國太保（02601） 眾安在線（06060） 中國太平（00966） 海通證券（06837） 平安好醫生（01833） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入