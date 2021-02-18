平保可見百元 盈利好過預期

國企指數昨日升越12200點，內地股市明日復市勢開紅盤，預期A股繼續尋頂，內險股和證券股昨日已見蠢動。平安保險（02318）去年盈利好過市場預期，未來盈利複合增長可保雙位數增長下，有望追落後重見紅底股

...