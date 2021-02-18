  • 18°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平保可見百元 盈利好過預期

名家專欄 2021/02/18

分享：

國企指數昨日升越12200點，內地股市明日復市勢開紅盤，預期A股繼續尋頂，內險股和證券股昨日已見蠢動。平安保險（02318）去年盈利好過市場預期，未來盈利複合增長可保雙位數增長下，有望追落後重見紅底股

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 海通平通街 今年追落後
2021/02/17
海通平通街 今年追落後
中字股實力談 - 敏實牛年轉運 新能源車帶挈
2021/02/11
敏實牛年轉運 新能源車帶挈
中字股實力談 - 中建材價格殘 水泥業穩增長
2021/02/10
中建材價格殘 水泥業穩增長
中字股實力談 - 創維估值便宜 家電旺助增長
2021/02/09
創維估值便宜 家電旺助增長
中字股實力談 - 蒙牛PE偏低 今年超高增長
2021/02/06
蒙牛PE偏低 今年超高增長
中國平安（02318） 中國人壽（02628） 中國太保（02601） 眾安在線（06060） 中國太平（00966） 海通證券（06837） 平安好醫生（01833）

上一篇文章

美十年債息升，股災了？

下一篇文章

環球資金齊Risk On 港股新高在後頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版