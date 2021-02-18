北水愈買愈貴 建倉揀股有壓力？ 名家專欄 2021/02/18 分享： 北水長假後重新開通，數據顯示2月北水基金吸資放慢，不過，由於持續有新成立基金來港建倉，預期吸資持續，市場亦估算首季持續大額吸資，有利港股表現，不過，北水愛股騰訊（00700）市盈率已達68倍。 內地整體 ... 撰文 : 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 日股突破3萬點 預測1年市盈率25倍 2021/02/17 日股突破3萬點 預測1年市盈率25倍 交易講場 - 高管被捕傳言影響微 騰訊新高在望 2021/02/16 高管被捕傳言影響微 騰訊新高在望 交易講場 - 順豐在港收購 揭王衛傳奇發迹史 2021/02/11 順豐在港收購 揭王衛傳奇發迹史 交易講場 - 馬斯克大手買入 預視比特幣升勢 2021/02/10 馬斯克大手買入 預視比特幣升勢 交易講場 - 金管局再引數據 駁斥走資說法 2021/02/09 金管局再引數據 駁斥走資說法 港股 A股 H股 公募基金 北水流入 騰訊控股（00700） 藥明生物（02269） 思摩爾國際（06969） 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入