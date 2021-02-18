北水愈買愈貴 建倉揀股有壓力？

北水長假後重新開通，數據顯示2月北水基金吸資放慢，不過，由於持續有新成立基金來港建倉，預期吸資持續，市場亦估算首季持續大額吸資，有利港股表現，不過，北水愛股騰訊（00700）市盈率已達68倍。

內地整體

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