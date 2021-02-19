北水未縮手 高位爭持不足畏 名家專欄 2021/02/19 分享： A股農曆年長假後昨復市，港股通暫停4.5個交易日後重開，北水一如預期再大舉重臨。惟港股卻現反高潮大成交下跌，昨最多跌逾500點，令一眾市場人士大跌眼鏡。 港股全日成交額逾2,800億元，較周三成交額急增 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 玖紙加價 趁低吸納 今日 玖紙加價 趁低吸納 金沙落注 中場回暖 今日 金沙落注 中場回暖 最新專欄文章 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 2021/02/18 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 透視中港美 - 環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 2021/02/18 環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 2021/02/17 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 透視中港美 - 新股市場A股化 2021/02/17 新股市場A股化 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 2021/02/16 【新股IPO】諾輝健康認購5400萬始穩獲一手 翻本有難度 中國 經濟 香港 港股 A股 騰訊 新經濟 小米 虛擬貨幣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入