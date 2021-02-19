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北水未縮手 高位爭持不足畏

名家專欄 2021/02/19

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A股農曆年長假後昨復市，港股通暫停4.5個交易日後重開，北水一如預期再大舉重臨。惟港股卻現反高潮大成交下跌，昨最多跌逾500點，令一眾市場人士大跌眼鏡。

港股全日成交額逾2,800億元，較周三成交額急增

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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