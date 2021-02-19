聯通營造圓底 增長料雙位數

內地股市牛年第一擊竟是大陰燭「單日轉向」，國企指數亦結束牛年兩連升走勢，資金流向防守股，中資電訊股逆市上升。中國聯通（00762）未來盈利增長維持雙位數，股價亦營造圓底，大落後可敲。

政策賣點：加快網絡

...