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聯通營造圓底 增長料雙位數

名家專欄 2021/02/19

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內地股市牛年第一擊竟是大陰燭「單日轉向」，國企指數亦結束牛年兩連升走勢，資金流向防守股，中資電訊股逆市上升。中國聯通（00762）未來盈利增長維持雙位數，股價亦營造圓底，大落後可敲。

政策賣點：加快網絡

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 海通證券（06837） 藍月亮集團（06993） 彩虹新能源（00438） 中國聯塑（02128） 復星醫藥（02196） 福萊特玻璃（06865）

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