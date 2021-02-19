聯通營造圓底 增長料雙位數 名家專欄 2021/02/19 分享： 內地股市牛年第一擊竟是大陰燭「單日轉向」，國企指數亦結束牛年兩連升走勢，資金流向防守股，中資電訊股逆市上升。中國聯通（00762）未來盈利增長維持雙位數，股價亦營造圓底，大落後可敲。 政策賣點：加快網絡 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 平保可見百元 盈利好過預期 2021/02/18 平保可見百元 盈利好過預期 中字股實力談 - 海通平通街 今年追落後 2021/02/17 海通平通街 今年追落後 中字股實力談 - 敏實牛年轉運 新能源車帶挈 2021/02/11 敏實牛年轉運 新能源車帶挈 中字股實力談 - 中建材價格殘 水泥業穩增長 2021/02/10 中建材價格殘 水泥業穩增長 中字股實力談 - 創維估值便宜 家電旺助增長 2021/02/09 創維估值便宜 家電旺助增長 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 海通證券（06837） 藍月亮集團（06993） 彩虹新能源（00438） 中國聯塑（02128） 復星醫藥（02196） 福萊特玻璃（06865） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入