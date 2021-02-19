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從GRANDE MONACO定價看後市

名家專欄 14:00 2021/02/19

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雖然失業率高企，經濟環境仍然令人擔憂，但物業市場表現仍然向好，不單地價創新高，一手中細價及豪宅市場，均有價有市，而新盤定價亦有升幅，反映發展商對後市仍頗有信心。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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