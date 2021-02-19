從GRANDE MONACO定價看後市 名家專欄 14:00 2021/02/19 分享： 雖然失業率高企，經濟環境仍然令人擔憂，但物業市場表現仍然向好，不單地價創新高，一手中細價及豪宅市場，均有價有市，而新盤定價亦有升幅，反映發展商對後市仍頗有信心。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 2021/02/09 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 2021/02/11 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 2021/02/16 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 最新專欄文章 專家樓論 - 睇片揀筍盤 今日 睇片揀筍盤 專家樓論 - 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 2021/02/18 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 專家樓論 - 貼價盤大減 買家心急了 2021/02/18 貼價盤大減 買家心急了 專家樓論 - 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 2021/02/17 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 專家樓論 - 資金四出尋寶 車位又變新寵？ 2021/02/17 資金四出尋寶 車位又變新寵？ 一手市場 公布價單 發展商 啟德 樓價 失業率 GRANDE MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入