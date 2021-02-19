【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購? 問題未解決 名家專欄 13:38 2021/02/19 分享： 熱爆新股諾輝（06606）接受逾百萬人申請認購，大額認購近5,400萬元才穩獲一手，大量借貸數以百萬元甚至上千萬元認購孖展客戶空手而回，平白蝕息數千甚至上萬元。有報導指事件已引起港交所（00388）關注介入調查，但重複認購問題相信遠遠未解決。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水未縮手 高位爭持不足畏 今日 北水未縮手 高位爭持不足畏 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 2021/02/18 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 透視中港美 - 環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 2021/02/18 環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 2021/02/17 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 透視中港美 - 新股市場A股化 2021/02/17 新股市場A股化 諾輝健康—B（06606） 香港交易及結算所有限公司 集資 證監會 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入