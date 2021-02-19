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【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購? 問題未解決

名家專欄 13:38 2021/02/19

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熱爆新股諾輝（06606）接受逾百萬人申請認購，大額認購近5,400萬元才穩獲一手，大量借貸數以百萬元甚至上千萬元認購孖展客戶空手而回，平白蝕息數千甚至上萬元。有報導指事件已引起港交所（00388）關注介入調查，但重複認購問題相信遠遠未解決。

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欄名 : 透視中港美

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