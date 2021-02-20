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Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚

國際 08:05 2021/02/20

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很難想像Facebook會沒有新聞報道，大部分用戶難免讚好了大大小小的傳媒專頁，而以新聞機構的發帖密度，動態頁面往往有看不完的新聞。惟新聞報道悉數消失這件看似不可能的事，偏偏在澳洲發生。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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