Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 國際 08:05 2021/02/20 分享： 很難想像Facebook會沒有新聞報道，大部分用戶難免讚好了大大小小的傳媒專頁，而以新聞機構的發帖密度，動態頁面往往有看不完的新聞。惟新聞報道悉數消失這件看似不可能的事，偏偏在澳洲發生。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 舒爾茨去世 共和黨面目全非 2021/02/08 舒爾茨去世 共和黨面目全非 最新專欄文章 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 2021/02/10 Tesla進軍比特幣 驚嚇多於驚喜 政治 壟斷 社交平台 Facebook 反壟斷 澳洲 加拿大 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入