牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 名家專欄 14:00 2021/02/20 分享： 踏入牛年，新盤百花齊放，率先於東九龍開戰。觀塘新盤昨加推兼略為提高代理佣金，變相增優惠，並搶先於下周二(23日)率先賣樓；而啟德新盤亦重新引入毋壓力測試的高成數按揭，反映發展商各出奇謀務求搶客。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 2021/02/09 兩道力量推動 新盤旺丁又旺財 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 2021/02/16 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 從GRANDE MONACO定價看後市 2021/02/19 從GRANDE MONACO定價看後市 最新專欄文章 專家樓論 - 從GRANDE MONACO定價看後市 2021/02/19 從GRANDE MONACO定價看後市 專家樓論 - 睇片揀筍盤 2021/02/19 睇片揀筍盤 專家樓論 - 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 2021/02/18 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 專家樓論 - 貼價盤大減 買家心急了 2021/02/18 貼價盤大減 買家心急了 專家樓論 - 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 2021/02/17 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 一手市場 發展商 觀塘 華懋 啟德 GRANDE MONACO 安峯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入