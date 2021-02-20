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牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺?

名家專欄 14:00 2021/02/20

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踏入牛年，新盤百花齊放，率先於東九龍開戰。觀塘新盤昨加推兼略為提高代理佣金，變相增優惠，並搶先於下周二(23日)率先賣樓；而啟德新盤亦重新引入毋壓力測試的高成數按揭，反映發展商各出奇謀務求搶客。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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