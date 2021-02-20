調查諾輝重複認購 港交所虛晃一招

熱爆新股諾輝（06606）接獲逾百萬人申請認購，大額認購近5,400萬元才穩獲一手，大量借貸數以百萬元甚至上千萬元孖展認購客戶空手而回，平白蝕息數千以至上萬元。有報道指港交所（00388）已介入調查諾

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