調查諾輝重複認購 港交所虛晃一招 名家專欄 2021/02/20 分享： 熱爆新股諾輝（06606）接獲逾百萬人申請認購，大額認購近5,400萬元才穩獲一手，大量借貸數以百萬元甚至上千萬元孖展認購客戶空手而回，平白蝕息數千以至上萬元。有報道指港交所（00388）已介入調查諾 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 錦欣生殖高一綫 生育政策料鬆綁 今日 錦欣生殖高一綫 生育政策料鬆綁 樂享發盈喜 先上望5元 今日 樂享發盈喜 先上望5元 最新專欄文章 【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購? 問題未解決 2021/02/19 【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購? 問題未解決 透視中港美 - 北水未縮手 高位爭持不足畏 2021/02/19 北水未縮手 高位爭持不足畏 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 2021/02/18 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 透視中港美 - 環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 2021/02/18 環球資金齊Risk On 港股新高在後頭 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 2021/02/17 【港股牛市】資金風險胃納飆 港股升市未見頂 銀行 IPO 集資 證監會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入