京東物流闖港 集團佳績可延續？

京東集團（09618）旗下京東物流即將登陸香港資本市場，有望成為京東旗下最新上市公司。

京東以驚人的速度，在近一年內將旗下公司接連上市，在香港掛牌的京東集團、京東健康（06618）上市至今累升82%、

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