京東物流闖港 集團佳績可延續？ 名家專欄 2021/02/20 分享： 京東集團（09618）旗下京東物流即將登陸香港資本市場，有望成為京東旗下最新上市公司。 京東以驚人的速度，在近一年內將旗下公司接連上市，在香港掛牌的京東集團、京東健康（06618）上市至今累升82%、 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 空頭支票公司SPAC可成港機遇？ 2021/02/19 空頭支票公司SPAC可成港機遇？ 交易講場 - 北水愈買愈貴 建倉揀股有壓力？ 2021/02/18 北水愈買愈貴 建倉揀股有壓力？ 交易講場 - 日股突破3萬點 預測1年市盈率25倍 2021/02/17 日股突破3萬點 預測1年市盈率25倍 交易講場 - 高管被捕傳言影響微 騰訊新高在望 2021/02/16 高管被捕傳言影響微 騰訊新高在望 交易講場 - 順豐在港收購 揭王衛傳奇發迹史 2021/02/11 順豐在港收購 揭王衛傳奇發迹史 港股 IPO 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 京東健康（06618） 劉強東 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入