二手樓市升溫 能延續多久？ 名家專欄 07:00 2021/02/22 分享： 春節過後，樓市氣氛好轉。雖然失業率仍然高企，但隨着疫情緩和，疫苗展開接種，在股市帶動之下，短期內二手旺市有望維持較長時間。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 2021/02/17 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 貼價盤大減 買家心急了 2021/02/18 貼價盤大減 買家心急了 睇片揀筍盤 2021/02/19 睇片揀筍盤 最新專欄文章 專家樓論 - 當人口下跌時 今日 當人口下跌時 專家樓論 - 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 2021/02/20 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 專家樓論 - 從GRANDE MONACO定價看後市 2021/02/19 從GRANDE MONACO定價看後市 專家樓論 - 睇片揀筍盤 2021/02/19 睇片揀筍盤 專家樓論 - 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 2021/02/18 長實逾百億奪啟德海景地 出價不算太進取？ 二手市場 中原地產 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入