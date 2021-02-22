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二手樓市升溫 能延續多久？

名家專欄 07:00 2021/02/22

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春節過後，樓市氣氛好轉。雖然失業率仍然高企，但隨着疫情緩和，疫苗展開接種，在股市帶動之下，短期內二手旺市有望維持較長時間。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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