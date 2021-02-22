【恒指改革】恒指改革本周敲定 尋寶遊戲長玩長有?

恒指公司預計於本周五（2月26日）季檢同日公布恒指改革定案，市場最關注的是成份股數目建議大增，為一眾重磅股迎來晉身藍籌的機會。恒指改革最終方案有待敲定，惟按恒指公司初步披露的處理方法看，估計藍籌新貴尋寶遊戯，最少可以玩足一年。

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