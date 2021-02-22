【恒指改革】恒指改革本周敲定 尋寶遊戲長玩長有? 名家專欄 13:15 2021/02/22 分享： 恒指公司預計於本周五（2月26日）季檢同日公布恒指改革定案，市場最關注的是成份股數目建議大增，為一眾重磅股迎來晉身藍籌的機會。恒指改革最終方案有待敲定，惟按恒指公司初步披露的處理方法看，估計藍籌新貴尋寶遊戯，最少可以玩足一年。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 牛步放慢 走得更遠 今日 牛步放慢 走得更遠 透視中港美 - 調查諾輝重複認購 港交所虛晃一招 2021/02/20 調查諾輝重複認購 港交所虛晃一招 【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購? 問題未解決 2021/02/19 【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購? 問題未解決 透視中港美 - 北水未縮手 高位爭持不足畏 2021/02/19 北水未縮手 高位爭持不足畏 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 2021/02/18 【北水重臨】北水半日掃貨90億 港股為何反高潮大跌? 中國概念股 指數 港股 恒生指數 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入