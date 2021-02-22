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弱國無外交？ 塞爾維亞說不

國際 16:32 2021/02/22

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常言道弱國無外交，塞爾維亞這巴爾幹內陸小國多年受盡白眼，如今這非歐盟成員竟羡煞歐洲發達國。1米99的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）可謂真正出人頭地，成為歐洲傳媒追捧對象。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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