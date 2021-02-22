弱國無外交？ 塞爾維亞說不 國際 16:32 2021/02/22 分享： 常言道弱國無外交，塞爾維亞這巴爾幹內陸小國多年受盡白眼，如今這非歐盟成員竟羡煞歐洲發達國。1米99的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）可謂真正出人頭地，成為歐洲傳媒追捧對象。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 最新專欄文章 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 外交 疫苗 塞爾維亞 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入