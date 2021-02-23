恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 名家專欄 2021/02/23 分享： 恒指公司預計最遲本周五（2月26日）季檢同日公布恒指改革定案，市場最關注焦點的是成分股數目建議大增，為一眾大型科網半新股及2、3綫中資股迎來晉身藍籌機會。估計藍籌新貴尋寶遊戲，最少可以玩足一年。 按恒指 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 碧桂園服務俏 盈利確定性高 今日 碧桂園服務俏 盈利確定性高 最新專欄文章 快手收市速入國指科指 U盤為何反高潮急瀉？ 2021/02/22 快手收市速入國指科指 U盤為何反高潮急瀉？ 【恒指改革】恒指改革本周敲定 尋寶遊戲長玩長有？ 2021/02/22 【恒指改革】恒指改革本周敲定 尋寶遊戲長玩長有？ 透視中港美 - 牛步放慢 走得更遠 2021/02/22 牛步放慢 走得更遠 透視中港美 - 調查諾輝重複認購 港交所虛晃一招 2021/02/20 調查諾輝重複認購 港交所虛晃一招 【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購？ 問題未解決 2021/02/19 【新股IPO】港交所介入調查諾輝新股重複認購？ 問題未解決 港股 藍籌股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入