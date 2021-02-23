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恒指改革快出爐 尋寶玩足一年

名家專欄 2021/02/23

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恒指公司預計最遲本周五（2月26日）季檢同日公布恒指改革定案，市場最關注焦點的是成分股數目建議大增，為一眾大型科網半新股及2、3綫中資股迎來晉身藍籌機會。估計藍籌新貴尋寶遊戲，最少可以玩足一年。

按恒指

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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