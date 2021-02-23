鞍鋼水漲船高 盈利恢復增長

A、H股指數三日內兩現大陰燭，調整或到下周兩會召開。至於傳統股依然是市場焦點，投資者追逐經濟復甦概念，鋼鐵股昨日異動，鞍鋼股份（00347）盈利恢復增長，加上中央政策可控鋼鐵價格，以及股價突破雙底頸綫

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