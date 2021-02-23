鞍鋼水漲船高 盈利恢復增長 名家專欄 2021/02/23 分享： A、H股指數三日內兩現大陰燭，調整或到下周兩會召開。至於傳統股依然是市場焦點，投資者追逐經濟復甦概念，鋼鐵股昨日異動，鞍鋼股份（00347）盈利恢復增長，加上中央政策可控鋼鐵價格，以及股價突破雙底頸綫 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 潤泥超高息 夠晒吸引力 2021/02/20 潤泥超高息 夠晒吸引力 中字股實力談 - 聯通營造圓底 增長料雙位數 2021/02/19 聯通營造圓底 增長料雙位數 中字股實力談 - 平保可見百元 盈利好過預期 2021/02/18 平保可見百元 盈利好過預期 中字股實力談 - 海通平通街 今年追落後 2021/02/17 海通平通街 今年追落後 中字股實力談 - 敏實牛年轉運 新能源車帶挈 2021/02/11 敏實牛年轉運 新能源車帶挈 鞍鋼股份（00347） 彩虹新能源（00438） 復星醫藥（02196） 福萊特玻璃（06865） 中國聯塑（02128） 見底 雙底 鐵路 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入