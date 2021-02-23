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多盤齊推競爭大 發展商先求量、後求價

名家專欄 14:00 2021/02/23

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一手市場近日相當活躍，出現多盤齊推局面，但由於市場競爭大，容易分薄客源，發展商加推加價幅度，仍然相當克制，可見發展商仍望希望去貨為主，先求量、後求價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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