多盤齊推競爭大 發展商先求量、後求價 名家專欄 14:00 2021/02/23 分享： 一手市場近日相當活躍，出現多盤齊推局面，但由於市場競爭大，容易分薄客源，發展商加推加價幅度，仍然相當克制，可見發展商仍望希望去貨為主，先求量、後求價。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 2021/02/11 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 2021/02/16 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 從GRANDE MONACO定價看後市 2021/02/19 從GRANDE MONACO定價看後市 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 2021/02/20 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 最新專欄文章 專家樓論 - 財政預算案 土地房屋要識睇 今日 財政預算案 土地房屋要識睇 專家樓論 - 二手樓市升溫 能延續多久？ 2021/02/22 二手樓市升溫 能延續多久？ 專家樓論 - 當人口下跌時 2021/02/22 當人口下跌時 專家樓論 - 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 2021/02/20 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 專家樓論 - 從GRANDE MONACO定價看後市 2021/02/19 從GRANDE MONACO定價看後市 發展商 一手市場 觀塘 啟德 GRANDE MONACO 安峯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入