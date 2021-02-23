拆解夏寶龍講話 3大重要信息 名家專欄 2021/02/23 分享： 3月北京人大政協兩會將拍板香港選舉制度改革，港澳辦主任夏寶龍昨日就落實「愛國者治港」制度，定下緩急次序和方向，其中有3個重要信息。 1.改革選舉制度要快，中央主導。 落實「愛國者治港」制度的先後次序，夏寶 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 夏寶龍：愛國者治港 要完善選舉制度 今日 夏寶龍：愛國者治港 要完善選舉制度 林鄭：政治體制屬中央事權 港會配合 今日 林鄭：政治體制屬中央事權 港會配合 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 2021/02/22 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 有政戲 - 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 2021/02/19 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 有政戲 - 港政制「大手術」 下周一露端倪？ 2021/02/18 港政制「大手術」 下周一露端倪？ 有政戲 - 長者打疫苗 兩名陪同可同場接種 2021/02/17 長者打疫苗 兩名陪同可同場接種 有政戲 - 「人日」寬晚市堂食 美容戲院復業 2021/02/16 「人日」寬晚市堂食 美容戲院復業 政治 夏寶龍 香港 北京 立法會 港區國安法 基本法 國安法 立法會選舉 人大政協兩會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入