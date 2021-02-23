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拆解夏寶龍講話 3大重要信息

名家專欄 2021/02/23

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3月北京人大政協兩會將拍板香港選舉制度改革，港澳辦主任夏寶龍昨日就落實「愛國者治港」制度，定下緩急次序和方向，其中有3個重要信息。

1.改革選舉制度要快，中央主導。

落實「愛國者治港」制度的先後次序，夏寶

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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