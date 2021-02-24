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20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車

名家專欄 14:00 2021/02/24

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每年政府公布財政預算案前夕，均有不少準買家偷步入市，過去準買家主要擔心政府增加物業交易成本，但今年準買家擔心的是遲買會更貴，故農曆新年假期剛結束，一、二手交投同時升溫，多個大型屋苑突破農曆新年例淡靜的局限。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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