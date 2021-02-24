20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 名家專欄 14:00 2021/02/24 分享： 每年政府公布財政預算案前夕，均有不少準買家偷步入市，過去準買家主要擔心政府增加物業交易成本，但今年準買家擔心的是遲買會更貴，故農曆新年假期剛結束，一、二手交投同時升溫，多個大型屋苑突破農曆新年例淡靜的局限。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 世界大趨勢 疫情下樓價升多於跌 2021/02/05 世界大趨勢 疫情下樓價升多於跌 二手市場有力 2021/01/08 二手市場有力 股市財富效應加速樓市復甦? 2021/02/06 股市財富效應加速樓市復甦? 牛年樓市必大波動？ 2021/02/16 牛年樓市必大波動？ 最新專欄文章 專家樓論 - 哪個分區多現樓？ 今日 哪個分區多現樓？ 專家樓論 - 多盤齊推競爭大 發展商先求量、後求價 2021/02/23 多盤齊推競爭大 發展商先求量、後求價 專家樓論 - 財政預算案 土地房屋要識睇 2021/02/23 財政預算案 土地房屋要識睇 專家樓論 - 二手樓市升溫 能延續多久？ 2021/02/22 二手樓市升溫 能延續多久？ 專家樓論 - 當人口下跌時 2021/02/22 當人口下跌時 香港物業 二手市場 一手市場 物業交易 放盤 樓價 成交 香港 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入