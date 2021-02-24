英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 國際 09:05 2021/02/24 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）公布4階段解封路綫圖，下月初重開學校及放寬社交限制，並希望6月下旬全面解封英格蘭。路線圖長達3個多月，條件寫得詳盡、明確而嚴謹，全以科學作為制定方案的最終依據，反映約翰遜政府見過鬼怕黑，以免重蹈覆轍。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 最新專欄文章 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 英國 約翰遜 限聚令 疫苗 出入境管制 英國保守黨 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入