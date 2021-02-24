英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑

英國首相約翰遜（Boris Johnson）公布4階段解封路綫圖，下月初重開學校及放寬社交限制，並希望6月下旬全面解封英格蘭。路線圖長達3個多月，條件寫得詳盡、明確而嚴謹，全以科學作為制定方案的最終依據，反映約翰遜政府見過鬼怕黑，以免重蹈覆轍。

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