科技股「走鬼」非「散水」

港股周一大跌逾300點，昨日收復失地，反彈逾300點。惟細看昨日領漲藍籌名單會發現，升幅主要集中在傳統經濟股上，重磅科技股仍普遍偏軟，港股再現新舊經濟股換馬大潮。

龍頭科技股ATMXJ，即騰訊（

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