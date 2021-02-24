科技股「走鬼」非「散水」 名家專欄 2021/02/24 分享： 港股周一大跌逾300點，昨日收復失地，反彈逾300點。惟細看昨日領漲藍籌名單會發現，升幅主要集中在傳統經濟股上，重磅科技股仍普遍偏軟，港股再現新舊經濟股換馬大潮。 龍頭科技股ATMXJ，即騰訊（ ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 再鼎收入大增 藥品陸續上市 今日 再鼎收入大增 藥品陸續上市 最新專欄文章 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 2021/02/23 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 透視中港美 - 恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 2021/02/23 恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 快手收市速入國指科指 U盤為何反高潮急瀉？ 2021/02/22 快手收市速入國指科指 U盤為何反高潮急瀉？ 【恒指改革】恒指改革本周敲定 尋寶遊戲長玩長有？ 2021/02/22 【恒指改革】恒指改革本周敲定 尋寶遊戲長玩長有？ 透視中港美 - 牛步放慢 走得更遠 2021/02/22 牛步放慢 走得更遠 港股 美股 恒生科技指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入