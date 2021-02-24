新一份財政預算案於今日（24日）公布，財政司司長陳茂波要「睇餸食飯」。據悉，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、

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