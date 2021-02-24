預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 退稅規模大縮水 綜援無雙糧但「加料」 名家專欄 2021/02/24 分享： 新一份財政預算案於今日（24日）公布，財政司司長陳茂波要「睇餸食飯」。據悉，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 工聯會：來得太遲 失業工友已借貸 今日 工聯會：來得太遲 失業工友已借貸 最新專欄文章 有政戲 - 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 2021/02/23 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 有政戲 - 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 2021/02/22 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 有政戲 - 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 2021/02/19 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 有政戲 - 港政制「大手術」 下周一露端倪？ 2021/02/18 港政制「大手術」 下周一露端倪？ 有政戲 - 長者打疫苗 兩名陪同可同場接種 2021/02/17 長者打疫苗 兩名陪同可同場接種 傅流螢 疫情 新冠肺炎 失業 陳茂波 財政預算案 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入