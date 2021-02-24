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預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」

退稅規模大縮水 綜援無雙糧但「加料」

名家專欄 2021/02/24

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新一份財政預算案於今日（24日）公布，財政司司長陳茂波要「睇餸食飯」。據悉，財政預算案無全民派錢，中產和基層齊齊要「減糖」，受新冠肺炎疫情重創的失業打工仔，可以申請政府新推出的失業貸款計劃，暫時紓緩、

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 疫情 新冠肺炎 失業 陳茂波 財政預算案

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