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沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？

國際 16:05 2021/02/25

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多國醞釀推出「疫苗護照」，即已經接種至少1劑新冠疫苗的證明，勢成大家日後外訪時，另一本必須跟身的身份證明文件，其用途及重要性更可能與日俱增。惟不少人對疫苗護照又愛又恨，不但因為經常掛在咀邊的私隱問題，更憂慮是打開潘朵拉盒子。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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