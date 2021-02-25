沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 國際 16:05 2021/02/25 分享： 多國醞釀推出「疫苗護照」，即已經接種至少1劑新冠疫苗的證明，勢成大家日後外訪時，另一本必須跟身的身份證明文件，其用途及重要性更可能與日俱增。惟不少人對疫苗護照又愛又恨，不但因為經常掛在咀邊的私隱問題，更憂慮是打開潘朵拉盒子。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 2021/02/09 防疫措施只做一半 英國血淋淋的教訓 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 最新專欄文章 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 疫苗 出入境管制 英國 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入