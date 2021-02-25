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【中國經濟】內循環谷消費  每周休2.5天說易行難

中國 08:00 2021/02/25

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因應全球經濟形勢變化，中國去年推雙循環大戰略，其中壯大國內市場是內循環的重中之重。

為此，「培育新消費」成為內地各級地方政府一個重要工作。去年三月開始，內蒙古、安徽省、浙江省、江西省、湖北省等下屬多個地方政府相繼對屬下國有企事業單位發通知，宣布推行周末2.5天彈性休假，鼓勵幹部、職工周五下午合並周末時間外出休閒度假。以此促進當地旅遊零售業發展，帶動經濟增長。

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