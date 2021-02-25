【中國經濟】內循環谷消費 每周休2.5天說易行難 中國 08:00 2021/02/25 分享： 因應全球經濟形勢變化，中國去年推雙循環大戰略，其中壯大國內市場是內循環的重中之重。為此，「培育新消費」成為內地各級地方政府一個重要工作。去年三月開始，內蒙古、安徽省、浙江省、江西省、湖北省等下屬多個地方政府相繼對屬下國有企事業單位發通知，宣布推行周末2.5天彈性休假，鼓勵幹部、職工周五下午合並周末時間外出休閒度假。以此促進當地旅遊零售業發展，帶動經濟增長。 ... 相關文章 地方規劃「十四五」 數字經濟、區域經濟、假日消費成熱詞 2020/12/16 地方規劃「十四五」 數字經濟、區域經濟、假日消費成熱詞 【中國經濟】中央擴內需消費仍不振 如何令民眾多花錢？ 2020/12/24 【中國經濟】中央擴內需消費仍不振 如何令民眾多花錢？ 「淘寶拜年」數字紅包 就地過年催谷新消費 2021/02/09 「淘寶拜年」數字紅包 就地過年催谷新消費 中國新消費 春天與冬天 2021/02/16 中國新消費 春天與冬天 春節消費響頭炮 繪「內循環」熱力圖 2021/02/19 春節消費響頭炮 繪「內循環」熱力圖 就業 經濟 營業額 人力資源 零售 旅遊行業 經濟內循環 中國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入